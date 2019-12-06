Во дворе одного из жилых домов Оренбурга злоумышленник испортил семь дорогих иномарок. Полиции он пояснил, что хотел отомстить приятелю, который не вернул долг в 1 тысячу рублей, но не знал, какой именно - его. Хулиган крупно просчитался: среди испорченных авто машины должника не оказалось.

Во дворе одного из жилых домов Оренбурга злоумышленник испортил семь дорогих иномарок.Он погнул решетки радиаторов, сломал зеркала и облил краской кузова этих машин.Когда хулиган был задержан полицией, он пояснил, что разозлился на знакомого, который занял у него одну тысячу рублей и не вернул.Он решил отомстить ему, испортив автомобиль, но какой из припаркованных во дворе принадлежит именно должнику, злоумышленник не знал.Тогда он решил действовать наугад. Однако машины должника среди семи испорченных иномарок не оказалось, сообщает издание "Оренбургская неделя".