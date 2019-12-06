На новогодние праздники россияне, как правило, не отказывают себе в возможности вкусно и сытно поесть, а также с размахом выпить. Врачи рассказали, как не напиться на корпоративе.

На новогодние праздники россияне,как правило, не отказывают себе в возможности вкусно и сытно поесть, а также сразмахом выпить. Врачи рассказали, как не напиться на корпоративе.Уберечь здоровье и репутацию помогут простые правила. Медики дали полезныесоветы по этому поводу.Соблюдениепростых рекомендаций позволит не напиться на корпоративе, максимально долго удержатьсяна ногах и не опозориться перед коллегами и начальством. Кроме того, нежаловаться на плохое самочувствие утром.Специалистынапомнили, что единой нормы алкоголя для всех не существует. Ведь каждыйчеловек пьянеет в зависимости от особенностей своего организма. Так что умереннуюдозу каждый должен рассчитывать лично для себя, передает телеканал .Материал дополняется