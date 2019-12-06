На новогодние праздники россияне,
как правило, не отказывают себе в возможности вкусно и сытно поесть, а также с
размахом выпить. Врачи рассказали, как не напиться на корпоративе.
На новогодние праздники россияне,
как правило, не отказывают себе в возможности вкусно и сытно поесть, а также с
размахом выпить. Врачи рассказали, как не напиться на корпоративе.
Уберечь здоровье и репутацию помогут простые правила. Медики дали полезные
советы по этому поводу.
Соблюдение
простых рекомендаций позволит не напиться на корпоративе, максимально долго удержаться
на ногах и не опозориться перед коллегами и начальством. Кроме того, не
жаловаться на плохое самочувствие утром.
Специалисты
напомнили, что единой нормы алкоголя для всех не существует. Ведь каждый
человек пьянеет в зависимости от особенностей своего организма. Так что умеренную
дозу каждый должен рассчитывать лично для себя, передает телеканал .
Материал дополняется