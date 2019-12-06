Регина Тодоренко дала короткое интервью Дмитрию Шепелеву. Она рассказала об обиде свекрови.

Регина Тодоренко дала короткое интервью Дмитрию Шепелеву. Она рассказала об обиде свекрови.Регина Тодоренко ответила на 50 вопросов Дмитрия Шепелева в его ютьюб-шоу "Мамки". Телеведущий пришел к коллеге в гости, где обычно проходят съемки ее передачи "Пятница с Региной". В ответ на вопрос о знакомстве с родителями Тодоренко рассказала о том, как на нее обиделась будущая свекровь.2 Ноя 2019 в 11:00 PDTМатериал дополняется