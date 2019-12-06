Андрей Григорьев-Апполонов
прокомментировал новость о скором замужестве его бывшей супруги. Солист группы Иванушки
International был лаконичен.
Андрей Григорьев-Апполонов
прокомментировал новость о скором замужестве его бывшей супруги. Солист группы "Иванушки
International" был лаконичен.
Экс-жена участника популярного
коллектива Марина Банкова счастлива с новым избранником – баскетболистом Андреем
Зубковым. Влюбленным так хорошо вместе, что они решили пожениться.
О скорой свадьбе Банкова и
Зубков сообщили в соцсетях. Экс-супруга солиста группы "Иванушки
International" продемонстрировала дорогое обручальное кольцо на безымянном пальце
правой руки.
Журналисты решили узнать, что
по поводу нового этапа в жизни бывшей зазнобы думает Андрей Григорьев-Апполонов.
Порталу Teleprogramma.pro удалось дозвониться до рыжего из "Иванушек". Судя по
всему, новость его не обрадовала, артист был короток.
"Вы по поводу бывшей жены?
Совет да любовь, восклицательный знак", – ответил Андрей, а после бросил
трубку.
5 Дек 2019 в 8:42 PST
Напомним, в сентябре супруга
участника группы "Иванушки International" Марина Банкова подала на развод. Она
предпочла мужу любовника баскетболиста.
Андрей какое-то время надеялся на примирение, однако его так и не произошло. Артист оставил
экс-супруге квартиру, в которой они жили вместе, и машину. Сам укатил в
Сочи, там у певца тоже есть жилье. Сейчас
Григорьев-Апполонов привыкает к статусу холостяка.
Добавим, что брак
и Банковой продлился 16 лет. Марина подарила Андрею двух сыновей. Ради детей
экс-супруги решил сохранить дружеские отношения.