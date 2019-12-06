Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал новость о скором замужестве его бывшей супруги. Солист группы Иванушки International был лаконичен.

Андрей Григорьев-Апполоновпрокомментировал новость о скором замужестве его бывшей супруги. Солист группы "ИванушкиInternational" был лаконичен.Экс-жена участника популярногоколлектива Марина Банкова счастлива с новым избранником – баскетболистом АндреемЗубковым. Влюбленным так хорошо вместе, что они решили пожениться.О скорой свадьбе Банкова иЗубков сообщили в соцсетях. Экс-супруга солиста группы "ИванушкиInternational" продемонстрировала дорогое обручальное кольцо на безымянном пальцеправой руки.Журналисты решили узнать, чтопо поводу нового этапа в жизни бывшей зазнобы думает Андрей Григорьев-Апполонов.Порталу Teleprogramma.pro удалось дозвониться до рыжего из "Иванушек". Судя повсему, новость его не обрадовала, артист был короток."Вы по поводу бывшей жены?Совет да любовь, восклицательный знак", – ответил Андрей, а после бросилтрубку.5 Дек 2019 в 8:42 PSTНапомним, в сентябре супругаучастника группы "Иванушки International" Марина Банкова подала на развод. Онапредпочла мужу любовника баскетболиста.Андрей какое-то время надеялся на примирение, однако его так и не произошло. Артист оставилэкс-супруге квартиру, в которой они жили вместе, и машину. Сам укатил вСочи, там у певца тоже есть жилье. СейчасГригорьев-Апполонов привыкает к статусу холостяка.Добавим, что браки Банковой продлился 16 лет. Марина подарила Андрею двух сыновей. Ради детейэкс-супруги решил сохранить дружеские отношения.