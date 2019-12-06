В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Каролина Харрикейнз на льду домашней PNC-арены в Роли по буллитам переиграла Сан-Хосе Шаркс со счетом 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" на льду домашней "PNC-арены" в Роли по буллитам переиграла "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0).Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. У хозяев льда шайбы забросили Андрей Свечников (50-я секунда) и Джейк Гардинер (31-я минута), а у гостей отличились Маркус Серенсен (8) и Логан Кутюр (40).Овертайм также победителя не выявил, в серии буллитов точнее оказались хоккеисты "Харрикейнз", победный бросок на свой счет записал Андрей Свечников, который помимо этого, в игре отметился результативной передачей и был признан первой звездой встречи."Каролина" одержала вторую победу в последних пяти играх и с 35 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а "Сан-Хосе" расположился на десятой строчке на Западе, имея в активе на три очка меньше.