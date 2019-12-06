Президент UFC Дана Уайт рассказал, что ирландский боец Конор Макгрегор хотел бы подраться с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем. Посмотрим, что из этого получится, – цитирует спортивного ..

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что ирландский боец Конор Макгрегор хотел бы подраться с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем. "Посмотрим, что из этого получится", – цитирует спортивного деятеля .Стоит отметить, что в следующем поединке Конор Макгрегор встретится с бойцом Дональдом Серроне. Поединок состоится 18 января.