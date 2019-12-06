Нападающий подчеркнул, что его слова были адресованы конкретной группе людей. За футболиста вступился российский композитор Александр Градский.

Нападающий подчеркнул, что его слова были адресованы конкретной группе людей. За футболиста вступился российский композитор Александр Градский.Нападающий петербургского "Зенита" и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба объяснил свое поведение на матче 18-го тура Российской премьер-лиги со "Спартаком". После игры форвард устроил перепалку с болельщиками, назвав их фашистами, сообщаетПо завершении матча Дзюба обратился к трибунам, отметив, что "кто-то лает и хрюкает, а кто-то побеждает". Футболист пояснил: это касалось не всех фанатов, а конкретной группы людей. По словам спортсмена, они приехали на "проплаченную" акцию в итальянском Серравалле, где прошел матч национальных команд России и Сан-Марино в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы-2020."Обращение было адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Это была спланированная и проплаченная акция. Они выкрикивали фашистские лозунги. Я сам это слышал", – заявил форвард.Его поддержал известный российский певец и композитор Александр Градский. Артист назвал недопустимыми оскорбления, которые фанаты выкрикивали в адрес игрока."Вне зависимости от того, к кому относятся оскорбления, подобное недопустимо. Болельщики должны жить игрой, а не заниматься посторонними вещами", – сказал Градский.