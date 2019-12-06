Нападающий подчеркнул, что его слова были адресованы к конкретной группе людей. За футболиста также вступился российский композитор Александр Градский.

Нападающий подчеркнул, что его слова были адресованы к конкретной группе людей. За футболиста также вступился российский композитор Александр Градский.Нападающий петербургского "Зенита" и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба объяснил свое поведение на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" . После игры форвард устроил перепалку с болельщиками, назвав их "фашистами", сообщает в пятницуПо завершении матча Дзюба обратился с критикой в адрес граждан на трибунах, отметив, что "кто-то лает и хрюкает, а кто-то побеждает". Футболист пояснил, что его высказывания были посвящены не всем фанатам, а конкретной группе людей. По его словам, они приехали на "проплаченную" акцию в итальянсом Серравалле, где прошел матч национальных команд России и Сан-Марино в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы-2020."Обращение было адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Это была спланированная и проплаченная акция. Они выкрикивали фашистские лозунги. Я сам это слышал", – заявил форвард.В поддержку футболиста также высказался известный российский певец и композитор Александр Градский. Артист назвал "недопустимыми" оскорбления фанатов, которые они выкрикивали в адрес игрока."Вне зависимости от того, к кому относятся оскорбления, подобное недопустимо. Болельщики должны жить игрой, а не заниматься посторонними вещами", – сказал Градский.