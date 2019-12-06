В конкурсе популярной песни Евровидение Россия участвует с 1994 года. В 2008-м со второй попытки наш Дима Билан одержал там победу. Сергей Лазарев пел на этом смотре европейской попсы дважды, но оба раза был третьим. Намерен ли он взять реванш и все-таки привезти главный трофей Евросонга? Об этом корреспондент Дни.ру спросил певца за кулисами российский национальной премии Виктория в Кремле.

В конкурсе популярной песни "Евровидение" Россия участвует с 1994 года. В 2008-м со второй попытки наш Дима Билан одержал там победу. Сергей Лазарев пел на этом смотре европейской попсы дважды, но оба раза был третьим. Намерен ли он взять реванш и все-таки привезти главный трофей "Евросонга"? Об этом корреспондент "Дни.ру" спросил певца за кулисами российский национальной премии "Виктория" в Кремле."Я еще могу удивить, мне есть, что показать, у меня много качеств, в том числе и музыкальных, которые я, может быть, на конкурсах в 2016 и 2019 годах не продемонстрировал, – улыбается Сергей. – Так что, не исключаю возможности поехать на "Евровидение" еще раз. Но, заявляю со всей ответственностью, это точно случится не 2020 году".Популярного певца можно понять – он задумал новое грандиозное шоу, премьера которого намечена на весну 2021 году. Поэтому сейчас артист намерен сосредоточиться на подготовке к нему и на записи музыкального материала. Он ведь привык не только удивлять, но и быть законодателем стиля, звучания.В будущем году выбором, подготовкой участника и трансляцией конкурса будет заниматься Первый канал. Имя артиста и песню ему надо будет назвать до конца марта. Пока же ходят слухи, что представлять Россию могут Александр Панайотов, Ольга Бузова или Zivert."На мой взгляд, должно ехать какое-то новое имя, новый артист, – считает Лазарев. – Но выделять кого-то сейчас я бы не хотел, чтобы меня не обвинили потом в пристрастности".Рассказал певец и о собственных музыкальных вкусах. "Сейчас на сцене много случайных людей, но время расставит все на свои места, – говорит . – Лично мне нравится Zivert, ее песня Life, что называется, зашла. А вот совсем молодые исполнители, типа, Тимы Белорусских, это не совсем мое. Но я понимаю, что есть аудитория, которая его слушает".