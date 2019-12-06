По мнению французов, в условиях высокогорья наши тренировали высококлассных агентов. Призывают поверить на слово. Доказательств не нашли.

По мнению французов, в условиях высокогорья наши тренировали высококлассных агентов. Призывают поверить на слово. Доказательств не нашли.Далее, к статье французской газеты "Ле Монд". Которая, вот уж удивительное совпадение, была опубликована на фоне немецких вбросов, касательно пресловутого "русского следа" в убийстве Зелимхана Хангошвили. И, по сути, продолжает всё ту же конспирологическую повестку.Ну, или правильнее сказать, расширяет её географически. Поскольку текст коллег из Пятой Республики о "тыловом пункте во Французских Альпах". Где, как утверждается, неоднократно останавливались сотрудники российских спецслужб. Ответственные, ни много ни мало, за многочисленные акты саботажа, тайные операции и заказные убийства.Ссылаются при этом — на анонимные источники в европейских спецслужбах. И совсем нетрудно догадаться, к чему таким образом ведут. Мол, именно с живописных Альпийских гор по всей Европе расползались зловещие агенты ГРУ. Якобы, причастные к отравлению Скрипалей в английском Солсбери. А также к неким "опасным инцидентам" в Болгарии, Черногории и других странах.Но есть ли доказательства — и не пора ли западным журналистам всё-таки обуздать излишне бурную фантазию?"Супер! На все категории лыжников от бегинеров до профи! Кабинки подъемника поднимаются часто. Вас ждет высокогорное кафе с джакузи посреди снега, где все делают фото в купальниках". Это отзыв с популярного сайта для туристов, где описывается один из курортов департамента Верхняя Савойя, что во французских Альпах. Если верить "Ле Монд", именно в этих прекрасных условиях российская военная разведка тренирует легендарных оперативников, способных, хайли лайкли, достать и отравить кого угодно."Можно говорить о том, что российские спецслужбы, естественно, ведут какую-то работу за рубежом, было бы странно, если бы они ее там не вели. Если все эти версии, которые выдвигались, сложить вместе, складывается совершенно невероятная картина, которую продолжают продвигать в СМИ, формируя образ российской разведки, как такой чрезвычайно богатой организации, которая там везде и всюду проникла, хотя это очевидно не совсем так", — считает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.За один только ноябрь похожими публикациями нас уже порадовала, например, испанская "Эль Паис". Якобы, беспорядки в Каталонии не обошлись без вмешательства всесильных офицеров ГРУ. А парой недель ранее знаменитая троица так называемых расследователей — "Беллингкэт", "Шпигель" и "Инсайдер" – поведали миру, что "новичком" наши разведчики травили недругов еще до того, как это стало мейнстримом. Якобы, на совести ГРУ покушение на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Одним словом, приближалось 9-е декабря."Оно четко совпало по датам, и мы имеем дело с провокациями, совершенными в Германии и Франции в преддверии саммита в Нормандском формате. Это первое, что бросается в глаза. Что же касается самой истории, она очень притянута за уши, потому что никаких доказательств в статье не приводится", — полагает Евгений Крутиков, журналистС доказательствами плохо настолько, что журналисты честно признаются: никаких следов операций ГРУ на территории Франции найти не получилось."Анекдот в том, что для того, чтобы кого-то отравить сейчас, да и не только сейчас. совершенно не нужна материально-техническая база, как там сказано. Эта база там названа тыловой, да еще материально-технической. Однако заметим: никаких материально-технических средств на месте так называемой базы не обнаружено, и не найдено арсеналов оружия, как пишет Ле Монд", — удивляется Евгений Бень, политолог, международный эксперт.Автор псевдо-сенсационного текста в "Ле Монд", видимо, сам любит шпионские романы. Отвлечь читателя от реальности помогают выражения вроде "члены одного подразделения специализировались на заказных убийствах" и "британские, французские и швейцарские спецслужбы в сотрудничестве с американскими партнерами устроили беспрецедентную охоту"."То есть, ну какие внутренние проблемы, которые сегодня есть, с мигрантами, пособиями, с этими "желтыми жилетами" в Париже, какие там протесты, когда у нас тут враг на пороге ходит? Причем, такой страшный, большой, в медвежьей шкуре и мы его уже почти поймали, вот и все", — иронизирует Олег Ногинский, эксперт Научного Центра Евразийской интеграции.По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год. Куда теперь переехала мистическая база российских разведчиков – не уточняется. Видимо, ищут. Посмотрим, успеют ли найти новую сенсацию до саммита в Париже. До понедельника времени полно.