Ей предложили работу в Москве

6 декабря стало известно о том, что временно исполняющая обязанности вице-губернатора Владимирской области по социальной политике Марина Чекунова уходит в отставку. По информации пресс-службы Белого дома, чиновнице предложили работу в Москве.Марина Чекунова была назначена на должность вице-губернатора год назад – 7 декабря 2018 года. За это время, по данным областной пресс-службы, благодаря её работе, было обеспечено достижение ключевых показателей по национальным проектам, были внесены изменения в программы развития по всем направлениям социальной сферы, было принято несколько важных законов.За последний год на вице-губернатора по социалке свалилось не мало претензий за положение дел в медицине Владимирской области. Помимо этого, Чекуновой приписывали множество конфликтов c другими работниками Белого дома.Жителям Владимирской области, да и всей стране, Марина Чекунова запомнилась громким скандалом федерального масштаба, случившимся в струнинской больнице. Тогда вице-губернатора обвиняли в грубом общении с персоналом аварийной поликлиники. Чекунова попросила работников постирать занавески, почистить порожки и убрать сухие цветы с подоконника в больнице, подлежащей сносу. В итоге чиновница убиралась в больнице вместе с персоналом.Последняя история, в которую «вляпалась» ВРИО вице-губернатора случилась 26 ноября на заседании ЗакСобрания. Чекунова находилась в отпуске в этот момент, но присутствующие депутаты посчитали, что она проявила крайнее неуважение по отношению к ним, не явившись на заседание с отчётом о состоянии здравоохранения. Судя по всему, чиновница уже тогда знала, что собирается переезжать.«Я благодарю всех, кто работал со мной. Желаю всем успехов, личного счастья, новых побед и свершений», - напоследок поблагодарила коллег Марина Чекунова.