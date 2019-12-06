Актриса Мария Миронова наслаждается материнством. Артистка
всю себя отдает заботам о маленьком сыне.
Актриса Мария Миронова наслаждается материнством. Артистка
всю себя отдает заботам о маленьком сыне.
В конце сентября 46-летняя звезда объявила о появлении на свет
наследника. Мальчик родился в Греции, его назвали Федором.
Через месяц после родов знаменитости пришлось на некоторое
время вернуться к работе. Мария Миронова полетела в Лондон, где участвовала в
презентации картины "Холоп". Звезда сыграла там одну из ролей.
Недолгая разлука с новорожденным сыном расстраивала
Миронову. Вернувшись домой, она сетовала, что даже три дня в дали от малыша для
нее огромный срок.
Теперь знаменитость все
свободное время уделяет младенцу. Она часто отчитывается о своих мамских буднях
в личном аккаунте "Инстаграм". В "Сторис" артистка опубликовала несколько
видеозаписей, на которых она гуляет с наследником в парке возле дома.
Отметим, что многие обыватели
не верят, что смогла сама выносить и родить в 46 лет. Ходят
слухи, что ребенок у знаменитости появился с помощью суррогатной матери.
Эту информацию артистка
отрицает. По словам Марии, она не скрывала беременность от друзей и
коллег, многие сотрудники видели ее подрастающий живот.
"Много свидетелей
беременности слишком, включая врачей, справок и документов. Я снималась в июле
уже с животом.)) Костюмы перешивали не раз)", – ответила сплетникам.
28 Ноя 2019 в 11:00 PST