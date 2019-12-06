Актриса Мария Миронова наслаждается материнством. Артистка всю себя отдает заботам о маленьком сыне.

Актриса Мария Миронова наслаждается материнством. Артисткавсю себя отдает заботам о маленьком сыне.В конце сентября 46-летняя звезда объявила о появлении на светнаследника. Мальчик родился в Греции, его назвали Федором.Через месяц после родов знаменитости пришлось на некотороевремя вернуться к работе. Мария Миронова полетела в Лондон, где участвовала впрезентации картины "Холоп". Звезда сыграла там одну из ролей.Недолгая разлука с новорожденным сыном расстраивалаМиронову. Вернувшись домой, она сетовала, что даже три дня в дали от малыша длянее огромный срок.Теперь знаменитость всесвободное время уделяет младенцу. Она часто отчитывается о своих мамских будняхв личном аккаунте "Инстаграм". В "Сторис" артистка опубликовала нескольковидеозаписей, на которых она гуляет с наследником в парке возле дома.Отметим, что многие обывателине верят, что смогла сама выносить и родить в 46 лет. Ходятслухи, что ребенок у знаменитости появился с помощью суррогатной матери.Эту информацию артисткаотрицает. По словам Марии, она не скрывала беременность от друзей иколлег, многие сотрудники видели ее подрастающий живот."Много свидетелейбеременности слишком, включая врачей, справок и документов. Я снималась в июлеуже с животом.)) Костюмы перешивали не раз)", – ответила сплетникам.28 Ноя 2019 в 11:00 PST