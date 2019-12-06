В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие были госпитализированы.

В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми.Авария произошла около 18:30 на улице Каменка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, автомобиль "Лада" сбил семью на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие были госпитализированы. Позже один из детей скончался в машине скорой помощи.Движение в районе ДТП затруднено. По факту аварии проводится проверка.