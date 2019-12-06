Канцлер Германии крупно опозорилась на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая прошла в Берлине. Ангела Меркель не смогла встать со стула.

Канцлер Германии крупно опозориласьна встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая прошла в Берлине. Ангела Меркель не смогла встать со стула.Германский лидернарушила протокол. Вопреки ему она слушала гимн республики-гостя сидя. Вролике, опубликованном в Сети, Токаев припервых звуках встает со стула, а Ангела Меркель остается на своем месте,передает .Примечательно,что канцлер Германии уже не первый раз подобным образом садится в лужу. Напомним,ранее не встала перед переговорами с финским премьер-министромАнтти Ринне, а также на встрече в Китае.