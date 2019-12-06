Канцлер Германии крупно опозорилась
на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая прошла в Берлине. Ангела Меркель не смогла встать со стула.
Канцлер Германии крупно опозорилась
на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая прошла в Берлине. Ангела Меркель не смогла встать со стула.
Германский лидер
нарушила протокол. Вопреки ему она слушала гимн республики-гостя сидя. В
ролике, опубликованном в Сети, Токаев при
первых звуках встает со стула, а Ангела Меркель остается на своем месте,
передает .
Примечательно,
что канцлер Германии уже не первый раз подобным образом садится в лужу. Напомним,
ранее не встала перед переговорами с финским премьер-министром
Антти Ринне, а также на встрече в Китае.