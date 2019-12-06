Встречей в Уфе между местным Салаватом Юлаевым и магнитогорским Металлургом стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ. В основное и дополнительное время матча командам не удалось выявить победителя. А в серии буллитов сильнее оказались гости – 2:1.

Встречей в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и магнитогорским "Металлургом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ. В основное и дополнительное время матча командам не удалось выявить победителя. А в серии буллитов сильнее оказались гости – 2:1.Это была уже третья встреча соперников в нынешнем сезоне. В двух первых победу праздновала "Магнитка". Причем уфимцы в этих встречах даже ни разу не сумели поразить ворота Василия Кошечкина.На этот раз "Салавату Юлаеву" удалось-таки пробить вратаря гостей: Алексей Кадейкин открыл счет в матче на 17-й минуте. Однако Николай Кулемин на 36-й минуте отыграл шайбу. Больше голов зрители в основное и дополнительное время не увидели. А в затяжной серии буллитов точный бросок Андрея Локтионова принес победу гостям."Металлург" набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Салават" с 42 баллами остался на третьей строчке на Востоке.