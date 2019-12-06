Зеркальный ответ Софии: МИД России объявил сотрудника болгарского посольства нежелательной персоной. Нота о выдворении болгарского дипломата вручена на Смоленской площади послу Болгарии Атанасу Крыстину.

Зеркальный ответ Софии: МИД России объявил сотрудника болгарского посольства нежелательной персоной. Нота о выдворении болгарского дипломата вручена на Смоленской площади послу Болгарии Атанасу Крыстину.В октябре София выслала первого секретаря российского посольства в Болгарии, напоминает "Интерфакс". Он был обвинен в шпионаже, позже болгарская прокуратура открыла дело о сборе иностранцем составляющей гостайну информации. Между высылкой российского дипломата из Софии и болгарского из Москвы прошло всего 10 дней.О высылке двух российских дипломатов из Германии 4 декабря объявили в Берлине. Москва заверила, что этот демарш также не останется незамеченным. Россия поступит так, как это принято в международной дипломатии – посольство Германии также покинут два сотрудника, обладающих дипломатическим статусом.Перед встречей президентом России и Сербии Владимира Путина и Александера Вучича российский дипломат был выслан из Белграда по обвинению в шпионаже.Визит Александера Вучича это не испортило. Он заявил, что не знает, зачем Москва шпионит за Белградом. Такая реакция вполне объяснима: по некоторым данным, российский дипломат добыл документы о продаже Киеву оружия из Европы для использования его против населения Донбасса.