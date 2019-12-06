Певица Наргиз Закирова раскрыла сенсационные подробности личной жизни. Артистка уже пять лет живет с мужчиной, о котором никому не рассказывала.

Певица Наргиз Закирова раскрыла сенсационные подробностиличной жизни. Артистка уже пять лет живет с мужчиной, о котором никому нерассказывала.Вокалистка появилась на музыкальной премии "Виктория". Звездабыла в хорошем расположении духа, поэтому разрешила журналистам задать ей парочкувопросов.В процессе беседы выяснилось, что певица Наргиз уже пять летсостоит в незарегистрированных отношениях с неким мужчиной. Звезда обещала когда-нибудьпоказать избранника общественности. После артистка подчеркнула, что ей не нравитсяафишировать личную жизнь.Интересно, что с последним супругом вокалистом ФилиппомБальзаном Наргиз Закирова развелась по некоторым данным летом 2016 года. Получается,что к этому времени вокалиста уже два года жила с любовником. Об этом сообщает сайтНапомним, трижды состояла в браке. Первым супругомартистки был Руслан Шарипов, музыкант и участник узбекской группы "Байт". В этомсоюзе звезда родила дочь, которую назвали Сабиной. Пара развелась из-заневерности Руслана.17 Ноя 2019 в 12:54 PSTСо вторым супругом Ернуром Канайбековым артисткапознакомилась на прослушивании шоу "Голос Азии". Став мужем и женой, пара переехалав Америку. В этих отношениях певица родила сына Ауэля. Супруг вокалистки трагически погиб в автокатастрофе.После кончины избранника впала в тяжелуюдепрессию. Выйти из непростого состояния звезде помог певец Филипп Бальзано. С нимартистку познакомили друзья. Бальзано стал третьим мужем Закировой. Артисткаподарила избраннику дочь Лейлу.