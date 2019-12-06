Певица Наргиз Закирова раскрыла сенсационные подробности
личной жизни. Артистка уже пять лет живет с мужчиной, о котором никому не
рассказывала.
Певица Наргиз Закирова раскрыла сенсационные подробности
личной жизни. Артистка уже пять лет живет с мужчиной, о котором никому не
рассказывала.
Вокалистка появилась на музыкальной премии "Виктория". Звезда
была в хорошем расположении духа, поэтому разрешила журналистам задать ей парочку
вопросов.
В процессе беседы выяснилось, что певица Наргиз уже пять лет
состоит в незарегистрированных отношениях с неким мужчиной. Звезда обещала когда-нибудь
показать избранника общественности. После артистка подчеркнула, что ей не нравится
афишировать личную жизнь.
Интересно, что с последним супругом вокалистом Филиппом
Бальзаном Наргиз Закирова развелась по некоторым данным летом 2016 года. Получается,
что к этому времени вокалиста уже два года жила с любовником. Об этом сообщает сайт
Напомним, трижды состояла в браке. Первым супругом
артистки был Руслан Шарипов, музыкант и участник узбекской группы "Байт". В этом
союзе звезда родила дочь, которую назвали Сабиной. Пара развелась из-за
неверности Руслана.
17 Ноя 2019 в 12:54 PST
Со вторым супругом Ернуром Канайбековым артистка
познакомилась на прослушивании шоу "Голос Азии". Став мужем и женой, пара переехала
в Америку. В этих отношениях певица родила сына Ауэля. Супруг вокалистки трагически погиб в автокатастрофе.
После кончины избранника впала в тяжелую
депрессию. Выйти из непростого состояния звезде помог певец Филипп Бальзано. С ним
артистку познакомили друзья. Бальзано стал третьим мужем Закировой. Артистка
подарила избраннику дочь Лейлу.