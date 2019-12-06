В ходе служебной проверки по факту гибели 23-летней девушки-следователя Марии Клочковой в Сочи правоохранительные органы обнаружили аудиозапись разговора между сестрой скончавшейся девушки и начальником следственного отдела по расследованию преступлений Андреем Хвостовым.

В ходе служебной проверки по факту гибели 23-летней девушки-следователя Марии Клочковой в Сочи правоохранительные органы обнаружили аудиозапись разговора между сестрой скончавшейся девушки и начальником следственного отдела по расследованию преступлений Андреем Хвостовым.В беседе родственница погибшей рассказала, что его подчиненная планирует свести счеты с жизнью. Сестра Клочковой рассказала причину, которая побудила девушку к такому решению: сексуальное насилие. Теперь Андрея Хвостова могут привлечь к ответственности за сокрытие информации о намерениях подчиненной, а также из-за того, что он не предпринял никаких мер для предотвращения трагедии.Как сообщает РЕН ТВ, в действиях подполковника юстиции усматриваются признаки преступлений, предусмотренные статьями 285 и 293 Уголовного кодекса России (превышение полномочий и халатность). В настоящее время материал направлен в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела.Ранее сообщалось, что тело Марии Клочковой было обнаружено 23 ноября в одном из служебных кабинетов отдела полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.По данным некоторых СМИ, Клочкова свела счеты с жизнью якобы после изнасилования со стороны коллеги.