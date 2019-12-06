Специалисты австралийской биотехнологической компании Имуген создали вирус, который убивает любые онкоклетки. Препарат готов к испытанию на людях.

Специалисты австралийской биотехнологическойкомпании Имуген создали вирус, который убивает любые онкоклетки. Препарат готовк испытанию на людях.Уникальноесредство удалось сделать, модернизировав вирус коровьей оспы. Убийцузлокачественных опухолей назвали CF33. Об этом объявил онколог из США Юман Фонг, который намерен проверить вирусв Австралии.Материал дополняется