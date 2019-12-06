Специалисты австралийской биотехнологической
компании Имуген создали вирус, который убивает любые онкоклетки. Препарат готов
к испытанию на людях.
Специалисты австралийской биотехнологической
компании Имуген создали вирус, который убивает любые онкоклетки. Препарат готов
к испытанию на людях.
Уникальное
средство удалось сделать, модернизировав вирус коровьей оспы. Убийцу
злокачественных опухолей назвали CF33. Об этом объявил онколог из США Юман Фонг, который намерен проверить вирус
в Австралии.
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