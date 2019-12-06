Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник на территорию детского сада. Правонарушитель перелез через забор, после чего попытался попасть в ..

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник на территорию детского сада. Правонарушитель перелез через забор, после чего попытался попасть в здание.Сотрудники дошкольного учреждения вызвали наряд Росгвардии. По данным ведомства, мужчина вел себя неадекватно и не мог отвечать на вопросы. В ходе проверки выяснилось, что правонарушитель находился в состоянии наркотического опьянения, передает ТАСС.