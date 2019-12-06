Американский институт киноискусства назвал десять лучших фильмов уходящего года. Ленты из списка имеют большой шанс получить номинацию на премию Оскар. По мнению экспертов, лучшими ..

Американский институт киноискусства назвал десять лучших фильмов уходящего года. Ленты из списка имеют большой шанс получить номинацию на премию "Оскар".По мнению экспертов, лучшими картинами 2019 года стали фильмы "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, "Джокер" Тодда Филлипса и "Ирландец" Мартина Скорсезе. В список также вошли ленты "1917", "Дело Ричарда Джуэлла", "Прощание", "Кролик Джоджо", "Достать ножи", "Маленькие женщины" и "Брачная история".