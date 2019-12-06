В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижнекамский Нефтехимик на льду домашней арены обыграл челябинский Трактор со счетом 6:4 (1:1, 3:1, 2:2).

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижнекамский "Нефтехимик" на льду домашней арены обыграл челябинский "Трактор" со счетом 6:4 (1:1, 3:1, 2:2).У победителей встречи дубль оформил Зак Митчелл (4-я, 59-я минуты) и по разу отличились Якоб Берглунд (26), Степан Захарчук (31), Илья Шиксатдаров (31) и Денис Казионов, а у гостей шайбы забросили Руслан Карлин (17), Эндрю Кэлоф (28), Александр Авцин (50) и Томаш Гика (60)."Нефтехимик" одержал вторую победу кряду и с 38 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а "Трактор", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 26 очков.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамцы в воскресенье, 8 декабря, примут уфимский "Салават Юлаев", а челябинцы днем ранее в Магнитогорске сыграют с местным "Металлургом".