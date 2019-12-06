Расследование дела об убийстве в центре Берлина чеченского боевика Зелимхана Хангошвили приобрело неожиданный поворот после того, как пропал подозреваемый в совершении преступления. Сообщается, что мужчина был переведен в особую секретную тюрьму для его же защиты.

Расследование дела об убийстве в центре Берлина чеченского боевика Зелимхана Хангошвили приобрело неожиданный поворот после того, как пропал подозреваемый в совершении преступления. Сообщается, что мужчина был переведен в особую секретную тюрьму для его же защиты.Дело об убийстве Зелимхана Хангошвили с каждым днем становится все более похожим на скандал с отравлением Скрипалей в Солсбери. И если в британской истории общественность потеряла из виду пострадавших, то немцы решили засекретить подозреваемого.Сообщается, что названного киллером мужчину поместили в особую секретную тюрьму ради его же безопасности – дескать, разведка якобы получила сведения о приказе из Москвы на ликвидацию попавшегося исполнителя. В вязи с повышенными мерами безопасности местонахождения подозреваемого стало закрытой информацией, сообщили немецкцие СМИ."Теперь тоже самое русским языком. Подозреваемого могли включить в программу защиты свидетелей, если он согласился сотрудничать со следствием и готов сообщить особо интимные подробности преступления. В такую программу могут включить также и того, кого можно затем годами прятать от общественности , не давая возможности сказать правду", – на своей странице в "Телеграм" написал главный редактор немецкого журнала World Economy, член-корреспондент РАЕН, публицист и политолог Александр Сосновский.УБИТЫЙ В БЕРЛИНЕ ГРАЖДАНИН ГРУЗИИ ХАНГОШВИЛИ В 2004 ГОДУ УЧАСТВОВАЛ В НАПАДЕНИЯХ НА ОРГАНЫ ВЛАСТИ В ИНГУШЕТИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ПОГИБЛИ 98 ЧЕЛОВЕКИСТОЧНИК— Татьяна (@malta2803)Эксперт добавил, что в определенном смысле это можно назвать повторением судьбы Скрипаля. "От его имени могут и говорят все, что хотят, но сам "свидетель" уже вряд ли появится перед камерами", – объяснил он сходство двух ситуаций. "Теперь важно понять – свидетеля защищают или не дают говорить?" – заключил Александр Сосновский.Напомним, Зелимхан Хангошвили был убит в парке Малый Тиргартен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Убийца подъехал к бывшему чеченскому полевому командиру на велосипеде, несколько раз выстрелил жертве в спину, после чего скрылся на том же транспортном средстве, на котором и прибыл. Примечательно, что в тот же день немецкая пресса озвучила версию причастности к ликвидации боевика российских спецслужб. Однако власти Германии решили озвучить это только в декабре.