Министерская трехсторонняя встреча ЕС-Россия-Украина по газу может состояться на следующей неделе. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Министерская трехсторонняя встреча ЕС-Россия-Украина по газу может состояться на следующей неделе. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак."Мы готовы встретиться в любой момент, нужно знать просто степень готовности, чтобы компании доработали свои документы меду собой", — подчеркнул Новак.Трехсторонняя встреча между Россией, Украиной и Еврокомиссией прошла в Брюсселе 28 октября, напоминает "Интерфакс". После телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского российские и украинские чиновники сели за стол переговоров без посредничества еврокомиссии. Ведутся активные двусторонние консультации на экспертном уровне.Переговоры между Украиной и Россией по поводу нового договора о транзите газа должны были пройти 5 декабря, но не состоялись. Действующий контракт истекает в конце декабря. Накануне Путин заявил, что Россия готова сохранить украинский транзит газа, но условия, которые предлагает Киев, неприемлемы.