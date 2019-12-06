Думаете, вас уже ничем не удивить? Как бы не так. В Омской области нашли жуткое озеро из крови забитых животных.

Думаете, вас уже ничем не удивить? Как бы не так. В Омской области нашли жуткое озеро из крови забитых животных.По словам местного жителя, который и опубликовал омерзительные кадры, запах вокруг импровизированного водоема стоит совершенно невыносимый. Оно и неудивительно, ведь кровь имеет свойство разлагаться даже на морозе. Кроме того, по сообщению автора, вокруг озера валяются останки животных.Жуткое зрелище засняли недалеко от скотомогильника в Калачинском районе. Сейчас страшную находку уже засыпали песком, однако части тел забитого скота продолжают находить поблизости. Площадь кровавого водоема составляла порядка 30-40 метров.