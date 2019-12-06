На церемонию вручения наград российской национальной премии Виктория в Кремле Олег Газманов приехал, чтобы наградить победителя в номинации Городской романс. А после выхода на встречу он пообщался с корреспондентом Дни.ру.

На церемонию вручения наград российской национальной премии "Виктория" в Кремле Олег Газманов приехал, чтобы наградить победителя в номинации "Городской романс". А после выхода на встречу он пообщался с корреспондентом "Дни.ру".У 67-летнего Олега Газманова двое взрослых сыновей – родной 31-летний Родион и усыновленный 22-летний Филипп. Певец признался, что доволен тем, как складывается жизнь наследников."Родиону, конечно, приходится сложнее, нежели мне в молодости, потому что его постоянно сравнивают со мной, хочет он того или нет, – уверяет главный "есаул" страны. – А ведь я ему говорил, что надо брать псевдоним!""У старшего только что вышла песня под названием "Останься", которая меня так задела, так впечатлила, так растрогала! – продолжает Олег. – Что-то в словах, музыке и аранжировках Родиона есть цепляющее, настоящее. А он все сам себе делает. Да, пусть сын пока не собирает гигантских дворцов и стадионов, но он очень самодостаточный и у него есть верные поклонники"."Родион на музыку никогда не брал у меня денег, – уверяет Газманов. – Да и советов я ему не даю – у меня самого нет промоутеров, продюсеров, пресс-секретарей. Сын ищет свой путь, свою нишу, и для этого я ему не нужен, поэтому и не помогаю. Думаю, мое присутствие только навредит!"13 Июл 2019 в 11:46 PDTРассказал певец-пенсионер и о младшем сыне Филиппе. "Он красивый парень, его время от времени снимают в качестве модели, но жизнь он решил посвятить другому – у него очень крупный бизнес, – сообщил Газманов. – Его компания сегодня в пятерке самых быстро развивающихся в стране, уже даже "Форбс" писал. Хотя сыну только 22 года! а у него уже в офисе 60 человек работает. Но и ему я не помогал – он и сам умный, самостоятельный парень".