Популярная певица МакSим сообщила радостную новость. Возлюбленный
сделал вокалистке предложение.
Популярная певица МакSим сообщила радостную новость. Возлюбленный
сделал вокалистке предложение.
Марина Максимова, именно так зовут артистку в обычной жизни,
крайне мало говорит о личной жизни. После нескольких неудачных романов,
которые проходили на глазах у аудитории, певица МакSим решила быть менее
открытой.
Между тем, сегодня артистка сделала заявление, которое обрадовала
многих поклонников. Скоро звезда выходит замуж.
В личном "Инстаграм" Марина продемонстрировала дорогостоящее помолвочное
кольцо на безымянном пальце правой руки. "Я сказала: "Да!" – коротко подписала
фото знаменитость.
Также опубликовала видеозапись с взрывающимся в ночном
небе фейерверком. Судя по всему, момент предложения был очень романтичным.
6 Дек 2019 в 8:33 PST
Отметим, что вокалистка
тщательно скрывает личность избранника. По словам звезды, ее возлюбленный не зарегистрирован
в соцсетях и избегает публичности.
"Сейчас у меня есть любимый
мужчина, но он абсолютно не публичный человек, у него даже нет страницы в "Инстаграм".
Я не выкладываю романтические фото и нежные поцелуи именно потому, что ему
такие знаки внимания ни к чему, да и мне этого не надо", – говорила ранее.