Популярная певица МакSим сообщила радостную новость. Возлюбленный сделал вокалистке предложение.

Популярная певица МакSим сообщила радостную новость. Возлюбленныйсделал вокалистке предложение.Марина Максимова, именно так зовут артистку в обычной жизни,крайне мало говорит о личной жизни. После нескольких неудачных романов,которые проходили на глазах у аудитории, певица МакSим решила быть менееоткрытой.Между тем, сегодня артистка сделала заявление, которое обрадоваламногих поклонников. Скоро звезда выходит замуж.В личном "Инстаграм" Марина продемонстрировала дорогостоящее помолвочноекольцо на безымянном пальце правой руки. "Я сказала: "Да!" – коротко подписалафото знаменитость.Также опубликовала видеозапись с взрывающимся в ночномнебе фейерверком. Судя по всему, момент предложения был очень романтичным.6 Дек 2019 в 8:33 PSTОтметим, что вокалисткатщательно скрывает личность избранника. По словам звезды, ее возлюбленный не зарегистрированв соцсетях и избегает публичности."Сейчас у меня есть любимыймужчина, но он абсолютно не публичный человек, у него даже нет страницы в "Инстаграм".Я не выкладываю романтические фото и нежные поцелуи именно потому, что емутакие знаки внимания ни к чему, да и мне этого не надо", – говорила ранее.