Любовь Успенская нередко эпатирует поклонников своими снимками. В этот раз пользователи сети буквально попадали с ног от ее голых фото.

Любовь Успенская нередко эпатирует поклонников своими снимками. В этот раз пользователи сети буквально попадали с ног от ее "голых" фото.Знаменитость поделилась целой фотосессией в длинных роскошных платьях. Любопытен тот факт, что большинство из нарядов певицы полупрозрачные. В таких аутфитах Успенская смогла продемонстрировать не только вкус к красивым вещам, но и свою стройную для 65 лет фигуру.Визажисты подобрали для звезды отечественной эстрады яркий вечерний макияж. Глаза они выделили темными тенями и подводкой, скульптором и хайлайтером сделали лифтинг-грим, а губы накрасили яркой красной помадой, которая для образа Успенской стала уже практически традиционной."Каждое платье – это маленькая история моей жизни, мои яркие выступления, маленькая эпоха. Прощаюсь с образами длинных платьев! Сегодня они пополнили мой музей) Каждое из этих платьев – это отдельный экспонат, абсолютно без преувеличения!) Некоторые из них мне подарили Марьяна Бельчанская и Филипп Киркоров ❤️" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Любовь на личной странице в социальной сети "Инстаграм".Впрочем, поклонники не оценили столь откровенную фотосессию. Конечно, большинство комментариев содержали в себе комплименты и похвалу, однако некоторые пользователи пришли в ужас от вида знаменитости. Многие поспешили раскритиковать звезду отечественной эстрады.5 Дек 2019 в 10:42 PST"Челюсть– все дальше и дальше выдвигается. Пипка как у Майкла Джексона! Где красоту люди увидели? Фигура да, хорошая для ее возраста, но лицо......!🙁", " Вся натянута, глаза как у китайки", "Добрый вечер..с помощью боженьки рот то сможете открыть..спасибо", "Ужас ужасный. Несет Любу не туда🤯😖 Кто-то над ней не удачно экспериментирует🤔", – высказались комментаторы.