Певица заинтриговала поклонников. Анна Седокова спровоцировала слухи о беременности от своего возлюбленного, баскетболиста Яниса Тиммы.
Певица заинтриговала поклонников. Анна Седокова спровоцировала слухи о беременности от своего возлюбленного, баскетболиста Яниса Тиммы.
После того как отношения
артистки и спортсмена были подтверждены официально, Анна Седокова заинтриговала
подписчиков в "Инстаграме" неожиданным заявлением. Она опубликовала снимок с горнолыжного курорта. В кадре счастливая
знаменитость позирует, сидя по-турецки и широко улыбаясь.
"Счастье – это когда
ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и
наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви", – подписала фото певица.
Поклонники моментально
отреагировали на публикацию своей любимицы. Многие решили, что Анна ждет малыша. "Опять беременна?", "Плод
любви – по-любому ребенок", – предположили фолловеры.
4 Дек 2019 в 7:56 PST
Некоторые посчитали, что исполнительница говорила не о малыше от Яниса Тиммы, а об альбоме "Про любовь". Его выход запланирован на 6
декабря.
Напомним, что воспитывает 15-летнюю Алину, восьмилетнюю Монику и двухлетнего
Гектора. Пока артистка не задумывалась о том, чтобы вновь стать матерью.
Ранее фанаты заподозрили неладное, увидев ее располневшую фигуру. Они пришли к выводу, что либо в положении, либо очень плотно поела.