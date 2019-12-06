Певица заинтриговала поклонников. Анна Седокова спровоцировала слухи о беременности от своего возлюбленного, баскетболиста Яниса Тиммы.

Певица заинтриговала поклонников. Анна Седокова спровоцировала слухи о беременности от своего возлюбленного, баскетболиста Яниса Тиммы.После того как отношенияартистки и спортсмена были подтверждены официально, Анна Седокова заинтриговалаподписчиков в "Инстаграме" неожиданным заявлением. Она опубликовала снимок с горнолыжного курорта. В кадре счастливаязнаменитость позирует, сидя по-турецки и широко улыбаясь."Счастье – это когдаты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить инаслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви", – подписала фото певица.Поклонники моментальноотреагировали на публикацию своей любимицы. Многие решили, что Анна ждет малыша. "Опять беременна?", "Плодлюбви – по-любому ребенок", – предположили фолловеры.4 Дек 2019 в 7:56 PSTНекоторые посчитали, что исполнительница говорила не о малыше от Яниса Тиммы, а об альбоме "Про любовь". Его выход запланирован на 6декабря.Напомним, что воспитывает 15-летнюю Алину, восьмилетнюю Монику и двухлетнегоГектора. Пока артистка не задумывалась о том, чтобы вновь стать матерью.Ранее фанаты заподозрили неладное, увидев ее располневшую фигуру. Они пришли к выводу, что либо в положении, либо очень плотно поела.