В подъезде дома на Зеленодольской улице заявитель обнаружил несколько коробок с патронами...

Оперуполномоченные Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов.В полицию поступило сообщение от 29-летнего гражданина. Он рассказал, что в подъезде своего дома на Зеленодольской улице обнаружил несколько коробок с патронами. На место был направлен экипаж полиции.Изъятое, согласно справке об исследовании, относятся к патронам калибра 9х17 мм и являются штатными боеприпасами к пистолету «ИЖ-71» и аналогичному огнестрельному оружию и пригодны для производства выстрелов. В подъезде обнаружено и изъято 250 патронов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель дома.Коробки с патронами он по неосторожности забыл на лестничной площадке. Установлено, что задержанный ранее работал в охранной организации и имел доступ к оружию и боеприпасам. При обыске по месту жительства были обнаружены еще 30 аналогичных патронов.Отделом дознанием УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО