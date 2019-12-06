Увеличение числа работодателей, готовых выплачивать к Новому году премии сотрудникам — это заслуга программы 60 минут. Об этом в прямом эфире передачи заявил политолог Алексей Мартынов: Работодатели внимательно смотрят 60 минут, а в этой студии не первый раз поднимался вопрос тринадцатой зарплаты. Они послушали нашу дискуссию и решили дать людям новогодний бонус.

Увеличение числа работодателей, готовых выплачивать к Новому году премии сотрудникам — это заслуга программы "60 минут". Об этом в прямом эфире передачи заявил политолог Алексей Мартынов: "Работодатели внимательно смотрят "60 минут", а в этой студии не первый раз поднимался вопрос тринадцатой зарплаты. Они послушали нашу дискуссию и решили дать людям новогодний бонус".Ведущий Евгений Попов поддержал эту мысль и призвал всех работодателей награждать сотрудников не только тринадцатыми, но и четырнадцатыми, даже пятнадцатыми зарплатами.В этом году 59 процентов работодателей выплатят своим подчиненным новогодние премии. Это на 7 процентов больше, чем в 2018 году. Всего россиянам перечислят под Новый год полтора триллиона рублей в виде премий и тринадцатых зарплат.