При Владимире Зеленском военная истерия на Украине не прекращается. Граждан то и дело пугают агрессией со стороны России. На сей раз местные горе-эксперты поведали о новом плане Москвы в отношении Киева.

При Владимире Зеленском военная истерия на Украине не прекращается. Граждан то и дело пугают "агрессией" со стороны России. На сей раз местные горе-эксперты поведали о новом плане Москвы в отношении Киева.Украину ожидают непростые времена, ведь в Кремле разработалиновый, еще более коварный план по Украине. С очередной порцией любопытныхзаявлений выступил военный обозреватель Юрий Карин.По его словам, Москва намерена дестабилизировать Украинучерез раскручивание конфликта на религиозной почве и продвижение лояльныхкандидатов на выборах. План, утверждает Карин, разработан сотрудниками ГРУ иодобрен президентом Владимиром Путиным.Российская агентура, предупреждает эксперт, незамедлительнопроведет переговоры с главами Донецкой и Луганской республик. После этогонеподконтрольным территориям будет предоставлен особый статус в составеУкраины, заявил Карин.Другой фронт "кремлевский агрессии" – религиозный,уверяет украинский эксперт. По его словам, Кремль попытается разжечь пожарконфликта, используя ресурс Украинской православной церкви Московскогопатриархата. Кроме того, вероятны протесты под социальными лозунгами, добавил он."Кремль вынужден идти в ва-банк, иначе он навсегдапотеряет Украину", – цитирует Карина издание Politeka.На Украине периодически звучат истеричные заявления опресловутой "российской агрессии". Не так давно в Киеве заявили, чтоМосква якобы готовится пробить сухопутный коридор через Донбасс в Крым. Длячего это нужно Кремлю местные горе-аналитики не уточнили.