При Владимире Зеленском военная истерия на Украине не прекращается. Граждан то и дело пугают агрессией со стороны России. На сей раз местные горе-эксперты поведали о новом плане Москвы в отношении Киева.
При Владимире Зеленском военная истерия на Украине не прекращается. Граждан то и дело пугают "агрессией" со стороны России. На сей раз местные горе-эксперты поведали о новом плане Москвы в отношении Киева.
Украину ожидают непростые времена, ведь в Кремле разработали
новый, еще более коварный план по Украине. С очередной порцией любопытных
заявлений выступил военный обозреватель Юрий Карин.
По его словам, Москва намерена дестабилизировать Украину
через раскручивание конфликта на религиозной почве и продвижение лояльных
кандидатов на выборах. План, утверждает Карин, разработан сотрудниками ГРУ и
одобрен президентом Владимиром Путиным.
Российская агентура, предупреждает эксперт, незамедлительно
проведет переговоры с главами Донецкой и Луганской республик. После этого
неподконтрольным территориям будет предоставлен особый статус в составе
Украины, заявил Карин.
Другой фронт "кремлевский агрессии" – религиозный,
уверяет украинский эксперт. По его словам, Кремль попытается разжечь пожар
конфликта, используя ресурс Украинской православной церкви Московского
патриархата. Кроме того, вероятны протесты под социальными лозунгами, добавил он.
"Кремль вынужден идти в ва-банк, иначе он навсегда
потеряет Украину", – цитирует Карина издание Politeka.
На Украине периодически звучат истеричные заявления о
пресловутой "российской агрессии". Не так давно в Киеве заявили, что
Москва якобы готовится пробить сухопутный коридор через Донбасс в Крым. Для
чего это нужно Кремлю местные горе-аналитики не уточнили.