В Одессе под завалами сгоревшего колледжа найдено тело погибшей женщины. Ее личность пока не установлена. Таким образом, жертвами пожара стали два человека, еще 13 до сих пор числятся пропавшими без вести.

В Одессе под завалами сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса найдено тело погибшей женщины. Ее личность пока не установлена.Таким образом, жертвами пожара стали два человека, еще 13 до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди них есть студенты и преподаватели колледжа, а также сотрудники Института морской биологии НАН Украины, размещавшегося в том же здании.Пожар в колледже произошел 3 декабря. Украинские правоохранители рассматривают две основные версии: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог. В городе объявлен двухдневный траур.