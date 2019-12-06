Не так давно экс-президент Украины Петр Порошенко предостерег нынешнего главу государства Владимира Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет. Теперь же ему дали смачного пинка за его советы.

Не так давно экс-президент Украины Петр Порошенко предостерег нынешнего главу государства Владимира Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет. Теперь же ему дали смачного пинка за его советы.Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление бывшего президента Незалежной. По мнению парламентария, Порошенко сам боится российского лидера и пытается перекинуть свои страхи на преемника. Стоит отметить, что несмотря на недобросовестное выполнение своих обязанностей на посту главы государства, Петр все равно пытается пролезть в управление страной любыми доступными способами."Порошенко проецирует свои страхи на нового президента Зеленского лишь потому, что сам не в состоянии ни выполнять данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись", – уверен Белик. Он подчеркнул, что за пять лет с момента подписания Минских договоренностей экс-президент сделал все для того, чтобы не выполнить ничего из того, что предписывает документ, передает ."Не выполняя Минские соглашения, Украина ставит крест на прекращении конфликта в Донбассе, а значит, попадает в разряд стран с непогашенными гражданскими конфликтами, что никогда не позволит ей не то что стать членом Евросоюза – даже на шаг приблизиться к НАТО", – заключил парламентарий. Он не уточнил, вступит ли Незалежная в Альянс, если ей удастся прийти к мирному соглашению с ДНР. По всей видимости, только время определит дальнейшую судьбу побратимой страны.25 Ноя 2019 в 12:55 PSTРанее Порошенко Зеленского от переговоров с Путиным в формате один на один на предстоящем нормандском саммите.Встреча пройдет 9 декабря в Париже. Урегулирование в Донбассе Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят в компании лидеров Германии и Франции.