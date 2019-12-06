Россия готова немедленно, до конца 2019 года, продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Причем безо всяких дополнительных условий, заявил Владимир Путина на совещании в Сочи.

Россия готова немедленно, до конца 2019 года, продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Причем без всяких дополнительных условий, заявил Владимир Путина на совещании в Сочи."Чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально", — добавил президент.Несмотря на это, западные партнеры не стремятся обсуждать продление договора, отметил глава государства в эфире телеканала "Россия 24". Россия, в свою очередь, не заинтересована в гонке вооружений и не стремится разворачивать ракеты там, где их нет.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году и через год вступил в силу. Документ обязывает Россию и США сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц, а число носителей для них до 700 единиц.