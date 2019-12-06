Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поддержал бельгийскую девочку Хлою Хаубен, которая борется с редкой формой опухоли мозга. Теннисист отправил 10-летней больной видеопослание со словами поддержки. Ее также поддержал фратарь футбольной сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поддержал бельгийскую девочку Хлою Хаубен, которая борется с редкой формой опухоли мозга. Теннисист отправил 10-летней больной видеопослание со словами поддержки. Ее также поддержал фратарь футбольной сборной Бельгии Тибо Куртуа.Рафа по его собственным словам узнал о недуге Хлои от двоюродного брата ее отца, который работает в Теннисной академии Надаля, сообщает издание Brussels Times. Родители 10-летней девочки собирают деньги на экспериментальное лечение в США, которое обойдется как минимум в 100 тыс. евро в год. О финансовой помощи Надаля для семьи Хаубен не сообщается.