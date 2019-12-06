Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции, стартовала с пускового комплекса на мысе Канаверал. Запуск осуществила американская компания SpaceX.Через 10 минут после старта Dragon вышел на орбиту, раскрыл солнечные батареи и начал серию маневров. Прибытие грузового корабля на МКС запланировано на 8 декабря.Dragon доставит на орбиту около 3 тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости. Обратно он привезет результаты научной работы экипажа МКС, сообщает РИА Новости.В настоящее время на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано, уточняет ТАСС.