Экс-президент Украины Петр Порошенко ведет себя все более вызывающе. Дошло до того, что он начал давать указания Владимиру Зеленскому. Перед переговорами в нормандском формате пятый президент Украины озвучил рекомендации главе государства.

Экс-президент Украины Петр Порошенко ведет себя все более вызывающе. Дошло до того, что он начал давать указания Владимиру Зеленскому. Перед переговорами в нормандском формате пятый президент Украины озвучил "рекомендации" главе государства.Зеленский должен строго придерживаться минских соглашений,заявил Порошенко. Примечательно, что сам бывший президент Украины за пять летне выполнил ни единого пункта договоренностей.Кроме того, лидер Незалежной не должен доверять президентуРоссии, считает бывший глава государства. "Советовал бы избегать встречи сглазу на глаз с Путиным", – написал Порошенко в своем блоге на страницахпортала "Украинская правда".Ранее партия бывшего президента "Европейскаясолидарность" обозначила перед Зеленским "красные линии" – то,на что Зеленский не должен соглашаться в ходе переговоров с российскимколлегой. По мнению сторонников Порошенко, главе государства не следует соглашатьсяна федерализацию Украины и проведение выборов на неконтролируемых территориях.Саммит нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже.Урегулирование в Донбассе Владимир Путин и обсудят вкомпании лидеров Германии и Франции. Не исключено, что президенты России и Украиныпообщаются с глазу на глаз.Чем ближе саммит нормандского формата, тем больше мерзостей звучит из ртов официальных лиц Украины. Да и сам Зеленский недалеко ушёл от своих советников, помощников, министров и прочих "Слуг Бандеры".Меркель с Макроном хоть конспектируют этот поток политического бреда и расизма?— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov)Эксперты не ждут прорыва от переговоров. Как отметил вкомментарии для "Дни.ру" эксперт движения "Сильная Россия"по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты правчеловека Александр Ионов, Киев на протяжении пяти лет саботирует выполнение минскихдоговоренностей. Начатая Петром Порошенко военная операция продолжается при, напомнил аналитик.