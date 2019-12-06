Нередко о знаменитостях распространяют самые невероятные слухи. Так западные таблоиды заподозрили певицу Риту Ора в романе с сыном Джуда Лоу.

Нередко о знаменитостях распространяют самые невероятные слухи. Так западные таблоиды заподозрили певицу Риту Ора в романе с сыном Джуда Лоу.Звезда зарубежной сцены появилась в Лондоне на церемонии вручения премии British Fashion Awards. Она предстала перед вспышками фотокамер в роскошном длинном платье с необычным принтом. Белое полотно как будто облюбовали черные змеи узоров, выгодно подчеркнув все достоинства певицы.Впрочем, куда большее внимание поклонников привлек молодой человек, сопровождавший Риту на мероприятии. Фотографы смогли запечатлеть знаменитость вместе с популярным музыкантом Лиамом Пейном. Сразу же после церемонии Ора отправилась в модный Harry's Bar в компании сына Джуда Лоу – Рафферти Лоу.Впрочем, как сообщает издание , обвинять девушку в легкомысленности не стоит. С Лиамом ее связывают только дружественные отношения. Кроме того, музыкант прибыл на мероприятие вместе с возлюбленной. Тем не менее, есть второй претендент на сердце гордой красотки, которого западные СМИ успели приписать Рите.3 Дек 2019 в 8:01 PSTСейчас певица и Рафферти Лоу вместе снимаются в фильме Twist. Папарацци удалось заснять знаменитостей сразу после выхода из клуба, когда они появились на публике вместе со съемочной командой. Молодые держались за руки и о чем-то оживленно беседовали. По всей видимости, актер и певица, если уж не являются возлюбленными, то точно неплохо ладят.