Более 50 голодный белых медведей застряли в окрестностях села Рыркайпий на Чукотке и угрожают местным жителям. Уйти на охоту в море им мешает нетипично теплая для декабря погода на Мысе Кожевникова - лед слишком хрупок и не выдерживает веса зверей.

Более 50 голодный белых медведей застряли в окрестностях села Рыркайпий на Чукотке и угрожают местным жителям. Уйти на охоту в море им мешает нетипично теплая для декабря погода на Мысе Кожевникова — лед слишком хрупок и не выдерживает веса зверей, сообщает Всемирный фонд дикой природы России.Пока 56 косолапых питаются тушами моржей, которые остались здесь с осени, однако хищники уже заметно сбросили вес."Почти все медведи худые. Среди них есть как взрослые, так и молодые звери, есть и самки с медвежатами разного возраста" — пояснила руководитель "Медвежьего патруля" в селе Татьяна Миненко.В сложившейся ситуации патрульные и местные жители по несколько раз в сутки объезжают поселок и дежурят около детского сада и школы, чтобы не допустить столкновений людей с хищниками. На время медвежьего нашествия в Рыркайпий отменили все общественные мероприятия — репетиции, концерты, а в детский сад и школу детей будут развозить на автобусах."Если бы лед был достаточно крепким, медведи или хотя бы часть из них бы уже ушли в море, где могли бы охотиться на тюленя или морского зайца. А пока они будут искать еду вдоль берега", — заявил координатор проектов WWF по сохранению биоразнообразия Арктики Михаил Стишов.