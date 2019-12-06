Бывший директор шоу Уральские пельмени Сергей Нетиевский стал гостем в эфире Вечернего шоу с Аллой Довлатовой на Русском радио. Они обсудили причины, которые спровоцировали уход Андрея Рожкова, Вячеслава Мясникова и главной звезды коллектива – Юлии Михалковой.

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский стал гостем в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Они обсудили причины, которые спровоцировали уход Андрея Рожкова, Вячеслава Мясникова и главной звезды коллектива – Юлии Михалковой.Сценарист утверждает, что ситуация в коллективе стала меняться после его ухода, причем далеко не в лучшую сторону. По его словам, именно он был клеем, который всех сдерживал между собой. "Мы были все вместе двадцать лет. Ну все трещали по швам: "Биттлз", "АББА", "Куин", "Машина времени". Не знаю, связаны как-то перемены в команде, случившиеся после моего ухода или нет... Я сейчас не знаю даже, кто продюсер шоу", – высказался Нетиевский.По мнению экс-директора, Вячеслав и Андрей – одни из самых талантливых участников шоу. В один момент им просто стало тесно внутри коллектива. "Наступила, так сказать, некая критическая ситуация, пошли ссоры. У меня, кстати, с ними нормальные отношения", – отметил Сергей.В случае с Михалковой ситуация довольно обыденная. Актриса набралась достаточно опыта для того, чтобы открыть собственный проект. Она просто-напросто ушла в собственное плавание, сообщает .4 Дек 2019 в 2:43 PST"Юля просто не выдержала и ушла. Она просто захотела выйти и не обременять себя в сложившихся обстоятельствах", – объяснил Нетиевский.