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<a href="https://33live.ru/novosti/06-12-2019-shnurov-o-rebenke-ot-molodoj-zheny.html" target="_blank">Шнуров о ребенке от молодой жены</a> - Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой вскоре после развода с матильдой Шнуровой. Новая избранница почти на 20 лет моложе лидера группировки Ленинград. Артист рассказал о личной жизни в новом интервью.