Российский тренер Леонид Слуцкий в ближайшее время может отправиться в Грецию. 48-летний специалист по ходу переговоров в Амстердаме получил предложение от футбольного клуба АЕК.

Российский тренер Леонид Слуцкий в ближайшее время может отправиться в Грецию. 48-летний специалист по ходу переговоров в Амстердаме получил предложение от футбольного клуба АЕК.Как сообщил портал Sportime, если стороны договорятся, бывший наставник сборной России, ЦСКА и голландского "Виттеса" заключит с греками контракт на полтора года.Также стало известно, что у Слуцкого есть конкурент среди местных специалистов, однако россиянин является приоритетной целью АЕКа. Греческий клуб на сегодняшний день занимает пятое место в чемпионате страны, набрав 18 очков после 12 игр.Напомним, что ранее российский специалист покинул голландский клуб "Витесс" после пяти поражений подряд. Его отставка была принята 30 ноября.