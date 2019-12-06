Столичные следователи проверят информацию о травмировании в Латвии российской гимнастки Евгении Асоновой. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Столичные следователи проверят информацию о травмировании в Латвии российской гимнастки Евгении Асоновой. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По словам представителя ведомства, в настоящее время организована доследственная проверка по факту травмирования воздушной гимнастки, сообщает РИА Новости.Несчастный случай произошел 24 ноября на втором Международном турнире по воздушной гимнастике в Риге. Во время выступления Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты и получила переломы позвонков. Тренер гимнастки Елена Кустова рассказала, что в номере спортсменки не было опасных трюков и обрывов. Асонова выполнила всю программу, но во время выполнения последнего элемента на соединенных полотнах оборвался снаряд, в результате чего девушка упала вместе с ним на маты.Вину в случившемся тренер возложила на сотрудников организации ФВАР, которые неправильно установили подвес на высоте восьми метров. Также, по словам Кустовой, на площадке не было фельдшеров, а медсестра не могла оказать никакой помощи.В больнице у девушки диагностировали перелом двух позвонков, ушиб спинного мозга с полным поперечным повреждением спинного мозга, а также отсутствие чувствительности в ногах. Асонову прооперировали. В настоящее время она находится в Москве, но реабилитация платная.На своей странице в Instagram Асонова накануне написала, что уже десять дней не вставала с кровати. По словам девушки, ей сложно принять случившееся, потому что гимнастика — это ее "воздух".Посмотреть эту публикацию в InstagramПро воздух! 10ый день я не встаю с кровати... Много ли я успела подумать за это время? На самом деле нет... потому что чем серьезнее вопрос, тем меньше ты хочешь анализировать, тем больнее может быть внутри; нужно принимать то, что сейчас все не так, как хотелось бы... принять- это самое сложное... иногда я закрываю глаза и представляю свой номер мысленно, как будто скоро исполню его снова, даже не так... как будто не исполняла его ещё вовсе...я знаю каждый акцент в музыке, каждое движение, мне кажется, я даже научилась мысленно все время тянуть носки. Но надо принимать другое, что за то чтобы просто встать с кровати, теперь нужно бороться, бороться каждый день... Надо принять, что воздух, это ПОКА только смесь газов вокруг...и наверно только воздушники меня поймут, что воздух- это нечто другое, это состояние души! Я любила и люблю этот вид искусства, я всегда чувствовала, что это мое!) А сейчас мне просто не хватает воздуха!!! Идите к своей мечте, идите по воздуху! И берегите себя! Я очень хочу вернуться! Каждый день мне приходит много сообщений с поддержкой! Огромное всем спасибо! Для тех кто хочет помочь, пока можно делать перевод на карту сбербанка моей подруги: 4817 7600 5785 6274, карта прикреплена к номеру +79263438048, получатель Маргарита Муртазиевна Ч. Спасибо всем, кто помогает!!#мойвоздушныймир #воздух #идиповоздуху #идикмечте #полотна #aerialsilks #aerialhoopПубликация от Асонова Евгения (@geniatytitam) 3 Дек 2019 в 6:43 PSTГимнастка рассказала "Пятому каналу", что ей "не потянуть" длительное лечение, потому она надеется на помощь организаторов соревнований, которые должны нести ответственность за случившееся. Также пока неизвестно, сможет ли девушка восстановиться полностью.