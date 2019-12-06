Скандальная журналистка Ксения Собчак не устает поражать публику новыми фото и видео. Сейчас знаменитость отправилась с мужем отдыхать на лазурное побережье, однако сына Платона предпочла бросить на его папу.

Скандальная журналистка Ксения Собчак не устает поражать публику новыми фото и видео. Сейчас знаменитость отправилась с мужем отдыхать на лазурное побережье, однако сына Платона предпочла бросить на его папу.Новоиспеченный супруг Ксении театральный режиссер Константин Богомолов показал подписчикам видео со своей возлюбленной во время прогулки на яхте. В кадре Собчак облачена в легкое белое платье и соломенную шляпку, которую придерживает рукой. Телеведущая улыбается, и по всей видимости, ей нравится такое времяпрепровождение. Молодые супруги прекрасно проводят декабрьские каникулы на Мальдивах.Впрочем, они предпочли романтическое уединение нежели семейную поездку. Так стало известно, что Ксения буквально бросила своего юного сына Платона ради нового вояжа. Мальчик находится в гостях у своего папы Максима Виторгана и проводит время с его семьей и старшим братом.Недавно бывший супруг Собчак опубликовал фото, на котором запечатлены его сыновья. Платон вместе с 19-летним Даниилом увлеченно что-то расписывают. По всей видимости, молодой человек решил занять досуг мальчика чем-то более полезным, чем "зависание" в современном гаджете.6 Дек 2019 в 3:50 PSTСтоит заметить, что даже после громкого бракоразводного процесса Ксения сделала все, чтобы сохранить дружественные отношения с бывшим супругом. Она не запрещает отцу видеться с ребенком. Кроме того, на церемонию венчания Ксении и Константина именно Виторган привез юного Платона.