Участники группы организовали на территории столицы проведение азартных игр (покер)...

«Сотрудниками СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве совместно с оперативниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ России по г. Москве и Московской области при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии пресечена деятельность игровых клубов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.На территории Московского региона проведено 11 обысков по адресам нахождения нелегальных игровых клубов, расположенных на Ленинградском проспекте и Кочновском проезде и фактических мест проживания фигурантов, в ходе которых задержаны подозреваемые.Установлено, что с апреля 2019 года участники организованной группы в возрасте от 24-х до 41 года организовали на территории столицы проведение азартных игр (покер). Распределив между собой роли администраторов, крупье и охранников клубов, осуществляли незаконную игровую деятельность.В результате проведенных обысков изъято большое количество игровых фишек, покерное сукно, игральные карты, мобильные телефоны и пластиковые карты. Полицейские установили, что организаторы проверяли потенциальных клиентов перед допуском в клубы, требуя предоставления фотографий, паспортных данных, а также рекомендаций от действующих членов, при этом общение происходило исключительно в социальных сетях.СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ст.171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56