Участники группы организовали на территории столицы проведение азартных игр (покер)...
«Сотрудниками СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве совместно с оперативниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ России по г. Москве и Московской области при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии пресечена деятельность игровых клубов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
На территории Московского региона проведено 11 обысков по адресам нахождения нелегальных игровых клубов, расположенных на Ленинградском проспекте и Кочновском проезде и фактических мест проживания фигурантов, в ходе которых задержаны подозреваемые.
Установлено, что с апреля 2019 года участники организованной группы в возрасте от 24-х до 41 года организовали на территории столицы проведение азартных игр (покер). Распределив между собой роли администраторов, крупье и охранников клубов, осуществляли незаконную игровую деятельность.
В результате проведенных обысков изъято большое количество игровых фишек, покерное сукно, игральные карты, мобильные телефоны и пластиковые карты. Полицейские установили, что организаторы проверяли потенциальных клиентов перед допуском в клубы, требуя предоставления фотографий, паспортных данных, а также рекомендаций от действующих членов, при этом общение происходило исключительно в социальных сетях.
СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ст.171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
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