На северо-западе столицы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении дочери. В полицию обратились врачи, к которым привели двухлетнюю девочку со следами побоев. По данным , у ..

На северо-западе столицы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении дочери. В полицию обратились врачи, к которым привели двухлетнюю девочку со следами побоев.По данным , у малышки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб левой голени и множественные синяки по всему телу. С матерью ребенка работают сотрудники правоохранительных органов.