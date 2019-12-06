На северо-западе столицы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери. В полицию обратились врачи, которые рассказали, что к ним привели двухлетнюю девочку со ..

На северо-западе столицы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери. В полицию обратились врачи, которые рассказали, что к ним привели двухлетнюю девочку со следами побоев.По данным , у ребенка диагностировали закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой голени и множественными синяками по всему телу. Подозреваемую передали сотрудникам органов следствия.