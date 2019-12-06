В суете дней мы перестаем обращать внимание на повседневную красоту простых вещей и, напротив, привыкаем видеть постоянные мелкие расхождения желаемого и действительного. Более того, мы то и дело выражаем свое недовольство по этому поводу. В эти выходные попробуйте оглянуться вокруг и начните удивляться всему хорошему и интересному из того, что вас окружает.

В суете дней мы перестаем обращать внимание на повседневную красоту простых вещей и, напротив, привыкаем видеть постоянные мелкие расхождения желаемого и действительного. Более того, мы то и дело выражаем свое недовольство по этому поводу. В эти выходные попробуйте оглянуться вокруг и начните удивляться всему хорошему и интересному из того, что вас окружает."Постарайтесь настроить свойфокус внимания на те приятные или красивые вещи, которые мы обычно даже незамечаем. Муж сварил вам любимый кофе, ребенок нарисовал открытку, позвонилаподруга или друг и пригласил на интересное мероприятие, пришел по почте давносделанный заказ и то, что вы купили, превзошло ваши ожидания, в доме напротив кто-тоочень красиво украсил окно к Новому году. Все это – повод искренне удивиться подаркам от этогомира и поблагодарить Вселенную за это", – призывает .Впрочем, кому-то может прийтивполне однозначный и весомый повод для приятного удивления. Наиболее вероятно,что вам станет известно что-то ранее от вас скрытое, но неожиданно хорошее иприятное. Также эти выходные отлично подходят для того, чтобы самому выступатьтем человеком, который приятно удивляет людей. Поверьте, это тоже оченьприятно, и вы сами получите от этого удовольствие.