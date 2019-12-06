В суете дней мы перестаем обращать внимание на повседневную красоту простых вещей и, напротив, привыкаем видеть постоянные мелкие расхождения желаемого и действительного. Более того, мы то и дело выражаем свое недовольство по этому поводу. В эти выходные попробуйте оглянуться вокруг и начните удивляться всему хорошему и интересному из того, что вас окружает.
В суете дней мы перестаем обращать внимание на повседневную красоту простых вещей и, напротив, привыкаем видеть постоянные мелкие расхождения желаемого и действительного. Более того, мы то и дело выражаем свое недовольство по этому поводу. В эти выходные попробуйте оглянуться вокруг и начните удивляться всему хорошему и интересному из того, что вас окружает.
"Постарайтесь настроить свой
фокус внимания на те приятные или красивые вещи, которые мы обычно даже не
замечаем. Муж сварил вам любимый кофе, ребенок нарисовал открытку, позвонила
подруга или друг и пригласил на интересное мероприятие, пришел по почте давно
сделанный заказ и то, что вы купили, превзошло ваши ожидания, в доме напротив кто-то
очень красиво украсил окно к Новому году. Все это – повод искренне удивиться подаркам от этого
мира и поблагодарить Вселенную за это", – призывает .
Впрочем, кому-то может прийти
вполне однозначный и весомый повод для приятного удивления. Наиболее вероятно,
что вам станет известно что-то ранее от вас скрытое, но неожиданно хорошее и
приятное. Также эти выходные отлично подходят для того, чтобы самому выступать
тем человеком, который приятно удивляет людей. Поверьте, это тоже очень
приятно, и вы сами получите от этого удовольствие.